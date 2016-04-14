Чингиз Абдуллаев: Россия, США и другие государства не согласятся с оккупацией

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Ни Россия, ни другие великие державы не согласятся с оккупацией своих территорий".

Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на творческом вечере в новой Центральной научной библиотеке НАНА Чингиз Абдуллаев.

Ч.Абдуллаев коснулся отношения России и других великих держав к армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту: "Следует спросить у русских, американцев и представителей других государств как бы они поступили в случае оккупации 20% их территорий? Естественно, они не согласятся с этим. Мы тоже не согласны. Поэтому эту действительность нужно довести до всего мира".