Чечелашвили: Конфликты на пространстве ГУАМ подрывают мир и безопасность в регионе и Европе

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Страны ГУАМ страдают от неразрешенных конфликтов, некоторые из которых длятся десятилетиями. Эти конфликты, запускаемые и в сопровождении иностранного военного вмешательства извне, подрывают мир, безопасность и сотрудничество как на региональном, так и европейском уровнях". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили, выступая на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 30 апреля в Вене.

Генсек подчеркнул, что сегодняшние вызовы требуют коллективных усилий и ОБСЕ находится в особом положении, которое позволяет организации восстановить доверие через всеобъемлющий подход к безопасности.

"Конфликты могли бы найти свое решение исключительно мирным путем на основе общепризнанных принципов международного права и норм, в частности, тех, которые связаны с суверенитетом и территориальной целостностью государств в их международно признанных границах. Сильная и последовательная поддержка международного сообщества имеет для этого решающее значение", - заявил Чечелашвили.

В ходе выступления генеральный секретарь ГУАМ также подчеркнул заинтересованность организации в расширении сотрудничества с ОБСЕ в сферах представляющих взаимный интерес.