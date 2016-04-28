​Чавушоглу: Проблема Нагорного Карабаха требует нашего пристального внимания

Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ Турция исходит из того, что проблема Нагорного Карабаха будет решена мирным путём с учётом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на открывшейся в четверг в Пекине пятой встречи глав МИД стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Проблема Нагорного Карабаха требует нашего пристального внимания. Мы ожидаем и надеемся, что эта проблема будет решена мирными средствами в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", — заявил он.