Cергей Марков: То, что оккупированные районы Азербайджана находятся в запустении, является вызовом здравому смыслу и гуманистическим принципам

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Существует возможность достичь какого-то компромисса в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Об этом в интервью Report заявил член Общественной Палаты РФ, глава Международной группы наблюдателей "Гражданский диалог" Сергей Марков, комментируя процесс переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

По его словам, переговоры в закрытом формате идут интенсивно более года, и на столе у переговорщиков лежат условия для исторического компромисса: "Это прекращение блокады Армении со стороны Турции и Азербайджана в обмен на освобождение 7 оккупированных районов Азербайджана. То, что эти 7 районов находятся в запустении, является вызовом здравому смыслу, рассудку, гуманистическим принципам", - заявил С.Марков.