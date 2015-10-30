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    Cергей Марков: То, что оккупированные районы Азербайджана находятся в запустении, является вызовом здравому смыслу и гуманистическим принципам

    Существует возможность достичь компромисса в вопросе урегулирования конфликта

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Существует возможность достичь какого-то компромисса в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

    Об этом в интервью Report заявил член Общественной Палаты РФ, глава Международной группы наблюдателей "Гражданский диалог" Сергей Марков, комментируя процесс переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

    По его словам, переговоры в закрытом формате идут интенсивно более года, и на столе у переговорщиков лежат условия для исторического компромисса: "Это прекращение блокады Армении со стороны Турции и Азербайджана в обмен на освобождение 7 оккупированных районов Азербайджана. То, что эти 7 районов находятся в запустении, является вызовом здравому смыслу, рассудку, гуманистическим принципам", - заявил С.Марков.

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