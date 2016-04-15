Для представителя НАТО организован брифинг в связи с провокационной деятельностью армянских подразделений

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны был организован брифинг для руководителя Координирующего Офиса по Южному Кавказу НАТО Вильяма Лаху "О провокационной деятельности армянских подразделений против азербайджанских граждан и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения войск в период с 1-го по 7-е апреля".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На брифинге была представлена информация, подготовленная на основе фактов о погибших и раненых среди мирного населения, а также об ущербе, нанесенном местной инфраструктуре, в результате беспрерывного обстрела армянскими подразделениями из тяжелой артиллерии населенных пунктов Азербайджана.

Дополнительно была представлена информация об ответных мерах, предпринятых Вооруженными Силами Азербайджанской Республики в различных направлениях фронта, с целью предотвращения провокаций, совершенных со стороны Армении, и обеспечения безопасности гражданского населения.

В то же время, были представлены доводы, доказывающие недостоверность материалов дезинформационного характера, распространенных армянской стороной в рамках информационной войны, проводимой Арменией против Азербайджана о якобы агрессивных действиях азербайджанских военнослужащих по отношению к армянскому населению, материалы, отражающие реальности, связанные с последними событиями.

В заключении были даны ответы на вопросы, интересующие Вильяма Лаху.