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    Бурбулис: Москва должна сделать выбор между Баку и Ереваном

    Экс-премьер России: Позиция Армении существенно зависит от России© Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ ООН должна нести практическую ответственность за решения по нагорно-карабахскому конфликту.

    Об этом заявил Report бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис.

    По его словам, мало принять какие-либо документы по Нагорному Карабаху, необходимо еще обеспечить их выполнение.

    "Ситуация достаточно назрела, чтобы решить нагорно-карабахский конфликт в позитивном ключе", - добавил Г.Бурбулис.

    Он подчеркнул, что позиция Армении существенно зависит от России.

    "Учитывая тот факт, что в последние годы азербайджано-российские отношения носят особый стратегический характер, Россия должна сделать свой выбор между Азербайджаном или Арменией", - отметил российский политик.

    Он указал, что Азербайджан уже устал от неэффективности и приглушенности процесса диалога.

    "Назрела принципиальная задача, когда ООН должна нести практическую ответственность за принимаемые ею решения", - добавил Г.Бурбулис.

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