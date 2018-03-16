Бурбулис: Москва должна сделать выбор между Баку и Ереваном

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ ООН должна нести практическую ответственность за решения по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом заявил Report бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис.

По его словам, мало принять какие-либо документы по Нагорному Карабаху, необходимо еще обеспечить их выполнение.

"Ситуация достаточно назрела, чтобы решить нагорно-карабахский конфликт в позитивном ключе", - добавил Г.Бурбулис.

Он подчеркнул, что позиция Армении существенно зависит от России.

"Учитывая тот факт, что в последние годы азербайджано-российские отношения носят особый стратегический характер, Россия должна сделать свой выбор между Азербайджаном или Арменией", - отметил российский политик.

Он указал, что Азербайджан уже устал от неэффективности и приглушенности процесса диалога.

"Назрела принципиальная задача, когда ООН должна нести практическую ответственность за принимаемые ею решения", - добавил Г.Бурбулис.