Британский министр провел встречу с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон провел встречу с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрамом Сафаровым. Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сегодня чуть ранее Д. Лидингтон также посетил места проживания азербайджанских вынужденных переселенцев, а также школу для вынужденных переселенцев в Масазыре.