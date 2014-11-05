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    Британский министр провел встречу с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха

    Стороны обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон провел встречу с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрамом Сафаровым. Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Сегодня чуть ранее Д. Лидингтон также посетил места проживания азербайджанских вынужденных переселенцев, а также школу для вынужденных переселенцев в Масазыре. 

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