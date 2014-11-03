Британский министр обсудит нагорно-карабахское урегулирование в Баку и Ереване

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон посетит Азербайджан 4-5 ноября. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Азербайджане, в ходе визита Д. Лидингтон обсудит вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

Министр прибудет в Баку после визита в Армению. В ходе визита Д. Лидингтон планирует провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, заместителем премьер-министра, главой Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасановым, руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрамом Сафаровым, депутатами парламента, представителями гражданского общества.

Д. Лидингтон также прочтет лекцию в Университете АДА на тему внешней политики Великобритании.