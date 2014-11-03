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    Британский министр обсудит нагорно-карабахское урегулирование в Баку и Ереване

    Дэвид Лидингтон также прочтет лекцию в Университете АДА

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон посетит Азербайджан 4-5 ноября. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Азербайджане, в ходе визита Д. Лидингтон обсудит вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

    Министр прибудет в Баку после визита в Армению. В ходе визита Д. Лидингтон планирует провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, заместителем премьер-министра, главой Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасановым, руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрамом Сафаровым, депутатами парламента, представителями гражданского общества. 

    Д. Лидингтон также прочтет лекцию в Университете АДА на тему внешней политики Великобритании.

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