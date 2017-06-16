Брайза: В политическом пространстве США нет никого, кто мог бы внести вклад в решение карабахского конфликта

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Десять лет назад был разработан Мадридский документ, который является единственным документом, который создает определенный баланс между сторонами карабахского конфликта. Но проблема в том, что президенты двух стран не доверяют друг другу. Самое главное, чтобы были уступки сторон".

Как сообщает Report, об этом на международной конференции "Южный Кавказ на международной арене: Сотрудничество в регионе и вокруг" заявил эксперт, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.

М. Брайза также добавил, что единственный путь урегулирования конфликта - это институт посредничества и лидерство со стороны России или США: "Но не думаю, что президент США Дональд Трамп будет таковым. Ему понадобится много времени для этого. В политическом пространстве США нет таких людей, которые могли бы внести вклад в решение конфликта".

Аналитики добавил, что США не действуют активно в регионе Каспия. По его мнению, главный интерес США в Каспийском регионе - это его стабильность и сотрудничество в сфере энергетики.