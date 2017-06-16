Брайза: Прогресса в карабахском урегулировании не будет, пока между США и Россией не улучшатся отношения

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Пока США и Россия не внесут свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, я не вижу перспектив его решения".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил эксперт, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.

По его словам, США и Россия должны держать этот вопрос на повестке: "Сопредседатели могут приезжать в регион, проводить встречи, но прогресса не будет пока между США и Россией не улучшатся отношения".

Сравнивая период, когда он являлся сопредседателем МГ ОБСЕ, и нынешний период, М. Брайза сказал, что был момент, когда в урегулировании конфликта наметился прогресс, поскольку "президент Буш и президент Медведев придавали значение этому вопросу": "Сейчас же нет определенной политики не только по отношению к Кавказу, но и ко всему миру".