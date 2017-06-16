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    Брайза: Прогресса в карабахском урегулировании не будет, пока между США и Россией не улучшатся отношения

    Армения оккупировала территории Азербайджана и должна освободить их© Report.az

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Пока США и Россия не внесут свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, я не вижу перспектив его решения".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил эксперт, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.

    По его словам, США и Россия должны держать этот вопрос  на повестке: "Сопредседатели могут приезжать в регион, проводить встречи, но прогресса не будет пока между США и Россией не улучшатся отношения".

    Сравнивая период, когда он являлся сопредседателем МГ ОБСЕ,  и нынешний период, М. Брайза сказал, что был момент, когда в урегулировании конфликта наметился прогресс, поскольку "президент Буш и президент Медведев придавали значение этому вопросу": "Сейчас же нет определенной политики не только по отношению к Кавказу, но и ко всему миру".

    Аналитик также поделился мнением по поводу возможности новой эскалации насилия в зоне конфликта, как это было в апреле прошлого года: "Военные действия в Карабахе могут возникнуть тогда, когда руководство Армении или Азербайджана примут соответствующее решение. Но такие действия не в интересах двух стран. Однако наличие тяжелого вооружения в этом регионе может привести к последствиям апрельских сражений".

    В целом, М. Брайза назвал нагорно-карабахский конфликт преградой для регионального сотрудничества и безопасности. "Армения оккупировала территории Азербайджана. Она должна освободить их", заявил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ.

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