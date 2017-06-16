Брайза: Прогресса в карабахском урегулировании не будет, пока между США и Россией не улучшатся отношения

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Пока США и Россия не внесут свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта, я не вижу перспектив его решения".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил эксперт, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.
По его словам, США и Россия должны держать этот вопрос на повестке: "Сопредседатели могут приезжать в регион, проводить встречи, но прогресса не будет пока между США и Россией не улучшатся отношения".
Аналитик также поделился мнением по поводу возможности новой эскалации насилия в зоне конфликта, как это было в апреле прошлого года: "Военные действия в Карабахе могут возникнуть тогда, когда руководство Армении или Азербайджана примут соответствующее решение. Но такие действия не в интересах двух стран. Однако наличие тяжелого вооружения в этом регионе может привести к последствиям апрельских сражений".
В целом, М. Брайза назвал нагорно-карабахский конфликт преградой для регионального сотрудничества и безопасности. "Армения оккупировала территории Азербайджана. Она должна освободить их", заявил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
Поделиться в Facebook