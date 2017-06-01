Брайза: Для подвижек в карабахском конфликте нужен более высокий уровень переговоров

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Для подвижек в урегулировании нагорно-карабахского конфликта нужен более высокий уровень переговоров - с участием министров иностранных дел и президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом Report заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его мнению, президенты США и России могут сыграть решающую роль в урегулировании.

Брайза напомнил, что существуют рамки переговорного процесса, это так называемый Мадридский документ, однако процесс так и не продвинулся далее вперед: "Необходимы внешние игроки, лидеры третьих стран, которые соберутся вместе и скажут - "Настало время. Возьмите рамки урегулирования, которые существуют все эти годы, и договоритесь, завершите переговоры"".

Комментируя состав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, М. Брайза заявил, что, по его мнению, "США и Россия нужны как страны-сопредседатели МГ ОБСЕ". При этом третьим посредником в переговорах от Минской группы ОБСЕ мог бы стать Европейский Союз: "Лучше, чтобы третьим был ЕС, это лучше, нежели чем когда страной сопредседателем является какая-то отдельная страна. ЕС сильнее, это одна группа в международной политике, так что, думаю, это имеет смысл".