​Борис Тадич: В вопросе территориальной целостности у Сербии с Азербайджаном одинаково принципиальные позиции

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан не признает независимость Косово не только из-за наличия нагорно-карабахской проблемы, но и из-за своей рациональной позиции во внешней политике".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший президент Сербии Борис Тадич в ходе лекции "Глобальная внешняя политика: 25 лет после падения Берлинской стены" в Баку.

"Нагорно-карабахский конфликт найдет свое решение в том случае, если обе стороны придут к согласию", - заявил Б.Тадич.

Он подчеркнул, что в вопросе территориальной целостности у Сербии с Азербайджаном одинаковые принципиальные позиции.

"Каждая проблема уникальна, но все проблемы связаны друг с другом", - сказал он.

Экс-президент отметил, что Азербайджан - это перекресток исторических торговых путей и различных культур, где также сталкиваются интересы основных политических игроков на мировой арене.

"После отказа РФ сотрудничать с НАТО в вопросе сотрудничества по транзиту грузов миссии ISAF, Азербайджан стал доверенным партнером в этом вопросе. Наряду с этим, Азербайджан обеспечивает энергобезопасность Европы, поставляя туда нефть и газ. Азербайджан является важным партнером Евросоюза", - заявил он.

Б.Тадич напомнил, что Азербайджан был одной из немногих стран, которые поддержали территориальную целостность Украины на Генассамблее ООН.

По его словам, официальный Баку проводит независимую от Кремля политику.

"Сотрудничество с Западом является приоритетным направлением во внешней политике азербайджанского правительства", - заявил экс-президент.