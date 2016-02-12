​Бордюжа: ОДКБ выступает за мирное решение нагорно-карабахского конфликта

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Организация Договора о коллективной безопасности не вовлечена в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

"Урегулированием конфликта занимаются несколько другие международные институты, созданные ОБСЕ. Поэтому менять каким-то образом нашу позицию по этому вопросу не имеет никакого смысла", - заявил Бордюжа.

"Позиция ОДКБ ясная и четкая: все государства-члены ОДКБ за то, чтобы конфликт, о котором мы говорим, был решен только мирным путем. Все государства против эскалации на армяно-азербайджанской границе, применения тяжелого вооружения и техники", - добавил генсек ОДКБ.