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    ​Бордюжа: ОДКБ выступает за мирное решение нагорно-карабахского конфликта

    Урегулированием конфликта занимаются несколько другие международные институты, созданные ОБСЕ

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Организация Договора о коллективной безопасности не вовлечена в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

    "Урегулированием конфликта занимаются несколько другие международные институты, созданные ОБСЕ. Поэтому менять каким-то образом нашу позицию по этому вопросу не имеет никакого смысла", - заявил Бордюжа.

     "Позиция ОДКБ ясная и четкая: все государства-члены ОДКБ за то, чтобы конфликт, о котором мы говорим, был решен только мирным путем. Все государства против эскалации на армяно-азербайджанской границе, применения тяжелого вооружения и техники", - добавил генсек ОДКБ. 

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