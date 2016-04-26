​Бордюжа: Обострение в Нагорном Карабахе взорвет весь Кавказ

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Обострение ситуации в Нагорном Карабахе может привести к "очень большой войне на Кавказе".

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

По информации генсека ОДКБ, в Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

Тем не менее, Николай Бордюжа фактически ушел от ответа на вопрос, в каком случае при развитии конфликта в ситуацию могут вмешаться военные структуры ОДКБ.

"Мы все, соседи Армении и члены организации, должны ей оказать политическую поддержку, во-первых. А во-вторых, не допустить эскалации того конфликта, который есть. Если произойдет рецидив и наступит такой период, когда мы будем наблюдать активное и прямое вооруженное противостояние, это взорвет весь Кавказ", - заявил Бордюжа на встрече с членами ассоциации иностранных корреспондентов.

Главное сейчас - обеспечить в регионе мир, потому что "в противном случае на Кавказе будет очень большая война", добавил Николай Бордюжа.