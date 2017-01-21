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    Блогер Лапшин принес извинения президенту Азербайджана

    В письме блогер попросил прощения за свои действия

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Российско-израильский блогер Александр Лапшин, который был арестован в Минске по требованию Баку, извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство РИА Новости.

    Консул посольства Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков сообщила, что 18 января Лапшин в ее присутствии подписал извинительное письмо, адресованное Ильхаму Алиеву. В письме блогер попросил прощения за свои действия, отметив, что они были совершены по наивности. Письмо Лапшина было заверено консулом посольства Израиля в Беларуси и передано через израильскую дипмиссию в Баку Алиеву.

    Также Рачински-Спиваков сообщила, что мать Лапшина, гражданка Израиля, отправила в МИД Израиля прошение о помиловании сына у президента Азербайджана. Российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он объявлен в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса.

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