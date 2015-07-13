Включенный в "черный список" Азербайджана российский бизнесмен возвращается в Москву

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Включенный в "черный список" за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана российский бизнесмен Герман Стерлигов 16 июля вернется из Нагорного Карабаха в Москву.

Как сообщает Report со ссылкой на "Русскую службу новостей", об этом Г.Стерлигов заявил сегодня на пресс-конференции в оккупированном армянами азербайджанском городе Шуша.

В качестве подтверждения бизнесмен показал билет на самолет.

Напомним, ранее Г.Стерлигов был включен в список нежелательных лиц Азербайджана за нарушение "Закона о государственной границе Азербайджана" и незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана - Нагорного Карабаха.