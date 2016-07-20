Бинали Йылдырым: Турция привержена решению карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Турция привержена решению карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили во дворце Чанкая в Анкаре.

Глава турецкого правительства выразил обеспокоенность в связи c обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое произошло в апреле.

"Мы заявили о нашей приверженности принципу решения проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана. Кроме того, нами обсуждены вопросы, касающиеся роста числа террористических атак в регионе за последнее время. Еще раз подчеркнута необходимость осуществления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, не делая различий между террористами и не классифицируя их", - заявил премьер-министр Турции.

Турецкий премьер акцентировал внимание на том факте, что тройственный механизм Турция-Азербайджан-Грузия внес немалый вклад в развитие регионального сотрудничества. Он выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Грузии и Турции, проведение которой запланировано в Баку, состоится в самое ближайшее время.