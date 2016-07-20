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    Бинали Йылдырым: Турция привержена решению карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

    Он выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Грузии и Турции состоится в самое ближайшее время

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Турция привержена решению карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили во дворце Чанкая в Анкаре.

    Глава турецкого правительства выразил обеспокоенность в связи c обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое  произошло в апреле.

    "Мы заявили о нашей приверженности принципу решения проблемы в рамках территориальной целостности Азербайджана. Кроме того, нами обсуждены вопросы, касающиеся роста числа террористических атак в регионе за последнее время. Еще раз подчеркнута необходимость осуществления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, не делая различий между террористами и не классифицируя их", - заявил премьер-министр Турции.

    Турецкий премьер акцентировал внимание на том факте, что тройственный механизм Турция-Азербайджан-Грузия внес немалый вклад в развитие регионального сотрудничества. Он выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Грузии и Турции, проведение которой запланировано в Баку, состоится в самое ближайшее время.

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