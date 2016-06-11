Белый Дом: США твердо привержены мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты Америки твердо привержены мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом говорится в ответе администрации на петицию о нагорно-карабахском конфликте, размещенную на официальном сайте Белого дома и набравшую 331 914 подписей.

"Мы продолжаем призывать стороны проявить сдержанность и немедленно вступить в переговоры о всеобъемлющем урегулировании, которое будет включать в себя возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана и определение статуса Нагорного Карабаха", - говорится в ответе администрации Белого дома на петицию.

Отмечается, что США в рамках постоянного диалога со сторонами будут продолжать содействовать обсуждению гуманитарных вопросов. "Управление и обслуживание Сарсангского водохранилища является одним из таких вопросов. Мы приветствуем встречу технических экспертов сторон для обсуждения управления водными ресурсами и инспекции плотин. Сопредседатели готовы способствовать такой встрече".

Отмечается, что решение этого конфликта зависит от политической воли президентов Армении и Азербайджана.

"В качестве страны-сопредседателя Минской группы, мы будем продолжать наши усилия по продвижению мира и процветания в регионе", - заявили в администрации.