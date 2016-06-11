 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Белый Дом: США твердо привержены мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Мы продолжаем призывать стороны проявить сдержанность и немедленно вступить в переговоры

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты  Америки твердо привержены мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом говорится в ответе администрации на петицию о нагорно-карабахском конфликте, размещенную на официальном сайте Белого дома и набравшую 331 914 подписей. 

    "Мы продолжаем призывать стороны проявить сдержанность и немедленно вступить в переговоры о всеобъемлющем урегулировании, которое будет включать в себя возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана и определение статуса Нагорного Карабаха", - говорится в ответе администрации Белого дома на петицию.

    Отмечается, что США в рамках постоянного диалога со сторонами будут продолжать содействовать обсуждению гуманитарных вопросов. "Управление и обслуживание Сарсангского водохранилища является одним из таких вопросов. Мы приветствуем встречу технических экспертов сторон для обсуждения управления водными ресурсами и инспекции плотин. Сопредседатели готовы способствовать такой встрече".

    Отмечается, что решение этого конфликта зависит от политической воли президентов Армении и Азербайджана. 

    "В качестве страны-сопредседателя Минской группы, мы будем продолжать наши усилия по продвижению мира и процветания в регионе", - заявили в администрации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi