Байрам Сафаров: Нынешние власти Армении категорически против встречи представителей армянской интеллигенции с населением и властью Азербайджана

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "В большинстве случаев при посещении сопредседателями Минской группы ОБСЕ Баку проводятся встречи с общиной Нагорного Карабаха. И на этот раз, если будет время, будет организована встреча. Однако пока точной информации по этому поводу нет".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил руководитель Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджана" Байрам Сафаров.

Он также коснулся вопроса вероятности проведения встречи между азербайджанской и армянской общинами: "Как может состояться встреча армянской общины с азербайджанской стороной? Нынешние власти Армении категорически против встречи представителей армянской интеллигенции с населением и властью Азербайджана. Руководство Армении должно ответить перед судом из-за преступной деятельности. При встрече армян с населением Азербайджана произойдет короткое перемирие. Я, как некогда живший в Шуше человек, хорошо знаю характер армян. Они жили с нами на протяжении двух веков и не думают оставаться отдельно от нас".