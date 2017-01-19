Бахар Мурадова: Внешне деятельность сопредседателей выглядит довольно активной, однако результата нет

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Нынешний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что проявит активность в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Мы не сомневаемся в этом. Однако приведет ли эта активность к справедливому решению вопроса?! Нас беспокоит это".

Как сообщает Report, об этом заявила зампред Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, Азербайджан видит, что некоторые прогнозы не оправдывают себя: "Нужно постараться добиться мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Как правило, сопредседатели Минской группы ОБСЕ стараются для этого, однако конкретных результатов нет. Если бы действующие председатели делились мыслями, которые перейдут в реальные действия, мы могли выразить к этому отношение. Однако, в целом, такие заявления, как "мы будем активны, постараемся оставить вопрос на повестке, вопрос должен быть решен" формирует веру в то, что действующий председатель выполнит возложенные на него обязательства".

Б.Мурадова подчеркнула, что Азербайджан всегда выражал обеспокоенность по поводу безрезультатности урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Конечно же, мы никогда не заявляли о пассивности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Однако выражали обеспокоенность по поводу результатов. Это справедливая позиция. Как правило, сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершают множество визитов в регион, выражают позицию в соцсети, делают заявления. Внешне вопрос выглядит довольно активным, однако, результата нет".