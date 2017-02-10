Бахар Мурадова: Экстрадиция Лапшина в Азербайджан является месседжем для каждого, кто придерживается деструктивной позиции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Экстрадиция в Азербайджан незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина является намеком и месседжем для каждого, кто придерживается деструктивной позиции".

Как сообщает Report, об этом заявила зампред Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, в то же время это - результат решительной позиции азербайджанского государства в ответ на наблюдающиеся подобные правонарушения в отношении Нагорного Карабаха: "Это также положительный результат работы, проводимой азербайджанской дипломатией под руководством президента страны. Считаю, что данный шаг также создаст условие для осознания своей вины теми, кто до сих пор допустил подобные действия в отношении Азербайджана и, обратившись в соответствующие структуры правительства Азербайджана, они попросят прощение за совершенную ошибку. В то же время это является месседжем для граждан других стран, чтобы они не поддавались на ложную агитацию и пропаганду армянского лобби и организующей подобную работу Армении. Считаю, что каждый должен извлечь из этого урок и сделать выводы".