​Багдасарян: Обращаясь к армянским солдатам, хочу сказать, что они должны отступить с чужой территории

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ На прошедшем в Гянджинском суде по тяжким преступлениям процессе по делу перешедшего в декабре прошлого года линию соприкосновения войск в направлении Агдамского района армянского разведчика Арсена Багдасаряна, арестованный согласился с выдвинутыми против него обвинениями.

Обратившись к правительству Армении, он пожелал освобождения оккупированных территорий Азербайджана: "На протяжении долгих лет отношения между армянами и азербайджанцами были хорошими. Армения должна вернуть азербайджанские земли. Азербайджан не хочет войны, и требует принадлежащие ему территории. Обращаясь к армянским солдатам, хочу сказать, что они должны отступить с чужих территорий. Находящиеся в Армении азербайджанские пленные должны быть возвращены. В период заключения со мной обращались очень хорошо, обеспечивали питанием и одеждой. За это я благодарен президенту Азербайджана. Хочу отметить, что все сказанное - мое собственное мнение, и я говорю это искренне, не под чью-либо диктовку".