Бахар Мурадова: Надеемся, что будут приняты и наши поправки к выражению призывов о полном разрешении конфликтов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Основанная на общих ценностях и принципах Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является особенной и просторной для диалога площадкой.

Как сообщает Report, об этом, выступая на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Тбилиси, заявила член азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

В своей речи Б.Мурадова выразила сожаление, что в организации в последнее время растет уровень непонимания между странами-членами. В этом плане она отметила, что при подготовке резолюций и докладов, в частности при нарушении принципов Хельсинского заключительного акта в отношении некоторых стран, было не учтено мнение Азербайджана по поводу длящегося уже около 25 лет карабахского конфликта.

"К сожалению, не нашло свое отражение требование по прекращению оккупации в контексте урегулирования и представления затянувшихся конфликтов на пространстве ОБСЕ как основной угрозы европейской безопасности. Ярким примером этого являются апрельские события, унесшие жизни на оккупированных азербайджанских территориях. Мы надеемся, что вместе с призывами в докладах по проекту резолюций о полном разрешении конфликтов, будут приняты и наши поправки к выражению этих призывов", - сказала она.

Касаясь проблем, с которыми сталкиваются женщины во время конфликтов, Б.Мурадова отметила важность усиления роли женщин в решении конфликта, а не рассмотрения их как жертв этих конфликтов.