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    Погиб военнослужащий ВС Азербайджана, армянская сторона понесла потери

    Министерство обороны: В результате безотлагательных мер враг понес потери в живой силе

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сразу после переговоров в связи с конфликтом армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня, в результате 17 мая пал шехидом военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Тахирли Натиг Намиг оглу. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида. 

    В результате безотлагательных мер враг понес потери в живой силе.

    Министерство обороны в очередной раз заявляет, что  ответственность за возможные события и потери противоположной стороны ложится на военно-политическое руководство Армении.

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