Погиб военнослужащий ВС Азербайджана, армянская сторона понесла потери

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сразу после переговоров в связи с конфликтом армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня, в результате 17 мая пал шехидом военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Тахирли Натиг Намиг оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

В результате безотлагательных мер враг понес потери в живой силе.

Министерство обороны в очередной раз заявляет, что ответственность за возможные события и потери противоположной стороны ложится на военно-политическое руководство Армении.