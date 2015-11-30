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    Азербайджанский солдат стал шехидом

    Эльшан Исмаилов награжден медалью За отличие в военной службе 3-й степени

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 30 ноября в результате боев с врагом на линии соприкосновения войск погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Исмаилов Эльшан Айдын оглу.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Солдат, погибший в результате очередной провокации армян, на основании приказа министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова был награжден медалью "За отличие в военной службе" 3-й степени.

    Руководство министерства обороны выразило соболезнования близким и родным шехида.

    Как сообщает министерство обороны, ответственность за очередную эскалацию ситуации на линии соприкосновения войск всецело ложится на военно-политическое руководство Армении, эта кровавая провокация не останется без ответа, ответный удар по врагу будет сокрушительным.

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