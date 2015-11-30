Азербайджанский солдат стал шехидом

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 30 ноября в результате боев с врагом на линии соприкосновения войск погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Исмаилов Эльшан Айдын оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Солдат, погибший в результате очередной провокации армян, на основании приказа министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова был награжден медалью "За отличие в военной службе" 3-й степени.

Руководство министерства обороны выразило соболезнования близким и родным шехида.

Как сообщает министерство обороны, ответственность за очередную эскалацию ситуации на линии соприкосновения войск всецело ложится на военно-политическое руководство Армении, эта кровавая провокация не останется без ответа, ответный удар по врагу будет сокрушительным.