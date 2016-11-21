Азербайджанский депутат президенту ПА НАТО: По какому праву, будучи страной-оккупантом, Армения принимает здесь участие и задает вопросы?

Стамбул. 21 ноября. REPORT.AZ/ "По какому праву, будучи страной-оккупантом, Армения принимает здесь участие и задает вопросы?".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом в своем выступлении на проходящей в Стамбуле 62-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО сказал член азербайджанской делегации в ПА НАТО, член постоянной парламентской комиссии по вопросам безопасности и обороны Сиявуш Новрузов.

"Сегодня мы обвиняем здесь Россию в захватнической политике. Однако, до этого Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана. Армения является захватнической страной. Оккупант есть оккупант, вне зависимости от формы. В случае, если Россия является оккупантом, тогда Армения также оккупант. По какому праву, будучи страной-оккупантом, Армения принимает здесь участие и задает вопросы? Сегодня террористы из Сирии размещаются на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Мировому сообществу известны террористические действия Армении и поддержка этой страной террористов. Армения создает вместе с Россией совместную армию, а также участвует в Парламентской ассамблее НАТО", - сказал Сиявуш Новрузов.

Затем депутат задал президент ПА НАТО Майклу Р.Турнеру следующий вопрос: "Хочу спросить у Вас. Армения проголосовала против территориальной целостности Украины и Грузии. Здесь эта страна говорит о политике соседства. С каким соседним государством региона Армения поддерживает связи? Годами эта страна выступала с территориальными претензиями против Турции, претендовала на грузинские земли, она оккупировала 20% территории Азербайджана".

Выступление Сиявуша Новруза было поддержано участниками мероприятия аплодисментами.

Президент ПА НАТО затруднился ответить члену азербайджанской делегации и заявил, что решением нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ.

Отметим, что в Стамбуле проходит 62-ая ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи НАТО. На мероприятии участвует азербайджанская делегация во главе с депутатом Зияфетом Аскеровым.

В состав делегации входят председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов, депутаты Гудрет Гасангулиев, Малахат Ибрагимгызы и Кямран Байрамов.

Визит азербайджанской делегации завершится 22 ноября.