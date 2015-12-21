Азербайджанские вооруженные силы нанесли 97 огневых ударов по позициям врага

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 88 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60, 82 и 120 мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района, в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джабраильского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедлы, Ашагы Вейсалли Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 97 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.