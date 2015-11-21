Азербайджанские вооруженные силы нанесли 95 огневых ударов по позициям врага

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 82 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шихлар, Новрузлу, Баш Гарвенд, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 95 ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.