Азербайджанские вооруженные силы нанесли 92 огневых удара по позициям армян

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 84 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх Тертерского района, Сарыджалы, Шихлар, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 92 удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.