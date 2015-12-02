Азербайджанские вооруженные силы нанесли 88 огневых ударов по позициям армян

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 85 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Шихлар, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 88 огневых удара по точкам, позициям и окопам армян.