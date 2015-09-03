Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 174 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кямярли, Гаймаглы и Ашагы Аскипара Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района - позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Алибейли, Агдам и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Новрузлу, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Шихлар, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 236 ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.