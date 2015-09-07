Вооруженные силы Азербайджана нанесли 153 огневых удара по позициям армян

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 103 раза нарушили режим прекращения огня, используя 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селе Гызылгаджилы Газахского района, Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Кямярли, Фарахли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба Тертерского района, Новрузлу, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Шихлар, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 153 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.