Азербайджанские вооруженные силы нанесли 132 огневых удара по позициям врага

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 129 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Бекрабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Мярзили, Юсифджанлы, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Шураабад, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 132 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.