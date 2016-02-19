Азербайджанские вооруженные силы нанесли 131 огневой удар по позициям врага

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 129 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах и в селе Гызылгаджилы Газахского района, селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Коханаби, Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 131 огневой удар по огневым точкам, позициям и окопам армян.