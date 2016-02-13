Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 128 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Газахского района, селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябюрт, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 129 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.