Азербайджанские вооруженные силы нанесли 125 огневых ударов по позициям врага

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 119 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, селах Воскепар, Воскеван Нооемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджилы, Мязям, Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мярзили, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Шураабад, Кянгярли, Гарагашлы, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 125 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.