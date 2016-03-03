Азербайджанские вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по позициям врага

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 116 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района и в селе Довех Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Нямирли, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.