Азербайджанские вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по позициям и окопам армян

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 119 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.