Азербайджанские Вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по позициям армян

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 119 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района и с безымянных высот обстреляли азербайджанские позиции в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, в селе Гызылгаджили и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района ,- позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чайлы, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские Вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.