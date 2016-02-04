Азербайджанские вооруженные силы нанесли 116 огневых ударов по позициям врага

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 115 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, селах Воскеван, Довех Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах и в селах Гушчу Айрым, Кямярли Газахского района, Кёхне Гышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 116 огневых ударов по точкам, позициям и окопам армян.