Азербайджанские вооруженные силы нанесли 114 огневых ударов по позициям армян

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 114 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Мярзили, Гарагашлы, Новрузлу, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 114 огневых ударов по точкам, позициям и окопам армян.