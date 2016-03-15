Азербайджанские вооруженные силы нанесли 110 огневых ударов по позициям врага

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 110 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Воскеван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджилы, Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Гарагашлы, Шихлар, Баш Гарвенд, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 110 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.