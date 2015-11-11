Азербайджанские вооруженные силы нанесли 110 огневых ударов по позициям армян

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 99 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскепар Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан, Тапгарогоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа, Гёйарх, Гызылоба Тертерского района, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Баш Гарвенд, Шихлар, Мярзили, Новрузлу, Гарагашлы, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 110 ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.