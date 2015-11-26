Азербайджанские вооруженные силы нанесли 103 огневых удара по позициям армян

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 91 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - азербайджанские позиции в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт Тертерского района, Шихлар, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 103 огневых удара по точкам, позициям и окопам армян.