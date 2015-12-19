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    Азербайджанские вооруженные силы нанесли 100 огневых ударов по позициям врага

    Армянские вооруженные подразделения 89 раз нарушили режим прекращения огня

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 89 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джабраильского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедлы, Ашагы Вейсалли Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

    Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 100 огневых ударов по точкам, позициям и окопам армян.

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