Азербайджанские студенты провели акцию протеста у армянского стенда на выставке в Лондоне

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанские студенты провели акцию протеста у армянского стенда на международной выставке World Travel Market в Лондоне. Как сообщает Report, студенты провели "тихую" акцию протеста против незаконной пропаганды неотъемлимой части Азербайджана - Нагорного Карабаха.

3 ноября в Лондоне открылась 35-я ежегодная международная выставка World Travel Market. По сообщению ряда СМИ, сепаратистский режим Нагорного Карабаха планировал участие на данной выставке.

МИД Азербайджана отреагировал на эту провокационную попытку армян представить Нагорный Карабах в качестве территории Армении. Посольство Азербайджана в Великобритании уведомило о своем отношении к данному вопросу компанию, которая занимается организацией выставки. Также была проведена встреча во внешнеполитическом ведомстве Великобритании, на которой азербайджанская сторона выразила свою обеспокоенность по данному вопросу.