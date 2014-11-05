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    Азербайджанские студенты провели акцию протеста у армянского стенда на выставке в Лондоне

    Они выступили против незаконной пропаганды Нагорного Карабаха

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанские студенты провели акцию протеста у армянского стенда на международной  выставке  World Travel Market в Лондоне. Как сообщает Report, студенты провели "тихую" акцию протеста против незаконной пропаганды неотъемлимой части Азербайджана - Нагорного Карабаха. 

    3 ноября в Лондоне открылась  35-я ежегодная международная выставка World Travel Market. По сообщению ряда СМИ, сепаратистский режим Нагорного Карабаха планировал участие на данной выставке. 

    МИД Азербайджана отреагировал на эту  провокационную попытку армян представить Нагорный Карабах в качестве территории Армении. Посольство Азербайджана в Великобритании уведомило о своем отношении к данному вопросу компанию, которая занимается организацией выставки. Также  была проведена встреча во внешнеполитическом ведомстве Великобритании, на которой азербайджанская сторона выразила свою обеспокоенность по данному вопросу. 

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