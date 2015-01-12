В Лондоне состоится форум на тему "Карабах: Видение будущего"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Лондоне продет форум на тему "Карабах: Видение будущего". Как сообщает Report со ссылкой на сайт форума, первый Лондонский форум будет проведен Ассоциацией выпускников Азербайджан-Великобритания при поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджана 20 февраля этого года.

Основными задачами форума являются содействие коммуникации, сотрудничеству между азербайджанскими и зарубежными студентами, предоставление платформы ученым и студентам для презентации своих исследований и обмена мнениями, а также поддержка исследований по нагорно-карабахскому конфликту и связанных с этим конфликтом темами.

В мероприятии примут участие азербайджанские и зарубежные студенты и выпускники британских университетов.