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    В Лондоне состоится форум на тему "Карабах: Видение будущего"

    Мероприятие запланировано на 20 февраля

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/  В Лондоне продет форум на тему "Карабах: Видение будущего". Как сообщает Report со ссылкой на сайт форума, первый Лондонский форум будет проведен Ассоциацией выпускников Азербайджан-Великобритания при поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджана  20 февраля этого года.

    Основными задачами форума являются содействие коммуникации, сотрудничеству между азербайджанскими и зарубежными студентами, предоставление платформы ученым и студентам для презентации своих исследований и обмена мнениями, а также поддержка исследований по нагорно-карабахскому конфликту и связанных с этим конфликтом темами.

    В мероприятии примут участие азербайджанские и зарубежные студенты и выпускники британских университетов.

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