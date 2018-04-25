Азербайджанские депутаты в ПА НАТО призвали Армению покончить с захватнической политикой

Тбилиси. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля продолжил работу проходящий в Батуми 97-й семинар Rouz-Rout Парламентской Ассамблеи НАТО (ПА НАТО).

Как сообщает грузинское бюро Report, на сегодняшней сессии в центре внимания были продолжающиеся на Южном Кавказе конфликты и вызванная ими опасность.

Выступивший представитель НПО из Армении Бениамин Погосян коснулся нагорно-карабахского конфликта и отметил важность компромисса в урегулировании проблемы.

Член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы сначала коснулась истории и причин возникновения конфликта. Она отметила, что Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана:

"На данный момент на находящихся под оккупацией указанных территориях выращиваются наркотики, готовят террористов. Очень жаль, что сегодня не ставят разницы между захватчиком и тем, кто подвергся оккупации. Однако у того, кто подвергся оккупации, требуют компромисса. Это невозможно. В первую очередь нужно покончить с оккупацией и принять меры против захватчика. Все международные организации должны потребовать от оккупанта выполнения принятых Совбезом ООН резолюций относительно нагорно-карабахского конфликта".

По словам депутата, Азербайджан может освободить свои земли и путем применения силы, однако снова отдает предпочтение мирному урегулированию конфликта.

Выразив недовольство тем, что в некоторых выступлениях нагорно-карабахский конфликт называют замороженным конфликтом, М.Ибрагимгызы напомнила апрельские события 2016 года и призвала Армению отказаться от оккупационной политики и безоговорочно освободить азербайджанские земли на основе известных резолюций Совбеза ООН, чтобы избежать повторения подобных событий.

Депутат Кямран Бабаев же заявил, что Азербайджан - миролюбивая страна и всегда готова к компромиссу. Однако в первую очередь должны быть освобождены оккупированные территории Азербайджана. Лишь после этого Азербайджан может пойти на компромисс.