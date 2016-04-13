Азербайджанская сторона обнаружила еще один труп армянского военнослужащего

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В результате поисковых мероприятий при посредстве международных организаций с целью выяснения дальнейшей судьбы военнослужащих обеих сторон, без вести пропавших в ходе военных операций на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск со 2 по 5 апреля, был обнаружен еще один труп армянского военнослужащего, который был вынесен из нейтральной территории.

Об этом Report сообщили из Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, об этом проинформированы соответствующие международные организации, и в настоящее время продолжаются поисковые работы по выяснению дальнейшей судьбы одного азербайджанского военнослужащего.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах поиска.